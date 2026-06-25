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Temmuz ayının başında transfer çalışmalarına hız vermesi beklenen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için iki yerli futbolcuyu gündemine aldı.

TRT Spor’un haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor’dan Muhammet Taha Şahin ve Corendon Alanyaspor’dan Ümit Akdağ ile ilgileniyor.

Çaykur Rizespor’un Taha Şahin için en az 2 milyon euro bonservis talep ettiği, Alanyaspor’un ise Ümit Akdağ için daha yüksek bir bedelden pazarlık yapmayı planladığı aktarıldı.

Galatasaray’da Singo veya Sallai ile yolların ayrılması halinde Taha Şahin transferinin gündeme gelebileceği belirtilirken, yabancı stoper transferi yapılmaması durumunda Ümit Akdağ’ın da alternatifler arasında yer aldığı ifade edildi. Bu tercihte, oyuncunun Abdülkerim Bardakcı ile forma rekabetine girebilecek yapıda olmasının etkili olduğu kaydedildi.