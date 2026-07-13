Galatasaray MCT Technic, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Belçikalı uzun forvet Vrenz Bleijenbergh’i transfer ettiğini duyurdu.
TRANSFER RESMİLEŞTİ
Kulüpten yapılan açıklamada, genç oyuncunun kadroya katıldığı belirtilirken transferin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
HÜCUM HATTINA TAKVİYE
Uzun boyu ve fizik gücüyle dikkat çeken Bleijenbergh’in, Galatasaray’ın hücum rotasyonuna alternatif ve derinlik katması bekleniyor.
YENİ SEZON PLANLAMASI SÜRÜYOR
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdürürken transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.