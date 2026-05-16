Yeniçağ Gazetesi
16 Mayıs 2026 Cumartesi
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Galatasaray'dan transferde Şampiyonlar Ligi hamlesi: Van Dijk'a dev maaş paketi

Galatasaray'dan transferde Şampiyonlar Ligi hamlesi: Van Dijk'a dev maaş paketi

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray’ın Liverpool’un yıldız stoperi Virgil van Dijk için dev bir teklif hazırladığı öne sürüldü. Transfer için Başkan Dursun Özbek’in de sürece dahil olduğu belirtildi.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Galatasaray'dan transferde Şampiyonlar Ligi hamlesi: Van Dijk'a dev maaş paketi - Resim: 1

Galatasaray’da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetimin savunma hattını güçlendirmek adına dünya futbolunun en önemli stoperlerinden biri olan Virgil van Dijk için harekete geçtiği iddia edildi.

1 7
Galatasaray'dan transferde Şampiyonlar Ligi hamlesi: Van Dijk'a dev maaş paketi - Resim: 2

Takvim’in haberine göre Galatasaray’ın yaklaşık üç aydır Virgil van Dijk cephesiyle temas halinde olduğu belirtildi.

34 yaşındaki savunmacıyla Avrupa’nın farklı liglerinden kulüplerin de ilgilendiği ifade edildi.

Haberde İngiltere, İtalya ve İspanya’dan bazı ekiplerin transfer yarışını yakından takip ettiği aktarıldı.

2 7
Galatasaray'dan transferde Şampiyonlar Ligi hamlesi: Van Dijk'a dev maaş paketi - Resim: 3

11 MİLYON EURO'LUK DEV PAKET

Sarı-kırmızılı yönetimin Hollandalı yıldız için Liverpool’daki maaşına yakın bir teklif hazırladığı kaydedildi.

Galatasaray’ın Van Dijk’a yıllık 11 milyon Euro'yu bulan bir maaş paketi hazırladığı öne sürüldü.

3 7
Galatasaray'dan transferde Şampiyonlar Ligi hamlesi: Van Dijk'a dev maaş paketi - Resim: 4

Yönetimin ayrıca oyuncuya, “Bonservisine ödeyeceğimiz rakamın bir kısmını sana verelim, transferi kamp öncesi bitirelim” mesajını ilettiği belirtildi.

4 7
Galatasaray'dan transferde Şampiyonlar Ligi hamlesi: Van Dijk'a dev maaş paketi - Resim: 5

DURSUN ÖZBEK BİZZAT DEVREDE

Transfer operasyonunda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in de bizzat aktif rol aldığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda yıldız oyuncuyu ikna etmek için yoğun çaba harcadığı aktarıldı.

Galatasaray yönetimi Van Dijk transferi için tüm şartları zorluyor.

5 7
Galatasaray'dan transferde Şampiyonlar Ligi hamlesi: Van Dijk'a dev maaş paketi - Resim: 6

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İDDİASI

Virgil van Dijk’ın transfer olması halinde yeni kulübünden 2+1 yıllık sözleşme talep ettiği de iddia ediliyor.

Tecrübeli stoperin geleceğiyle ilgili kararını sezon sonunda netleştirmesi bekleniyor.

6 7
Galatasaray'dan transferde Şampiyonlar Ligi hamlesi: Van Dijk'a dev maaş paketi - Resim: 7

LIVERPOOL PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool formasıyla 54 maça çıkan Van Dijk, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Hollandalı savunmacının İngiliz deviyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro