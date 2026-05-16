Galatasaray’da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetimin savunma hattını güçlendirmek adına dünya futbolunun en önemli stoperlerinden biri olan Virgil van Dijk için harekete geçtiği iddia edildi.
Galatasaray'dan transferde Şampiyonlar Ligi hamlesi: Van Dijk'a dev maaş paketi
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray’ın Liverpool’un yıldız stoperi Virgil van Dijk için dev bir teklif hazırladığı öne sürüldü. Transfer için Başkan Dursun Özbek’in de sürece dahil olduğu belirtildi.Furkan Çelik
Takvim’in haberine göre Galatasaray’ın yaklaşık üç aydır Virgil van Dijk cephesiyle temas halinde olduğu belirtildi.
34 yaşındaki savunmacıyla Avrupa’nın farklı liglerinden kulüplerin de ilgilendiği ifade edildi.
Haberde İngiltere, İtalya ve İspanya’dan bazı ekiplerin transfer yarışını yakından takip ettiği aktarıldı.
11 MİLYON EURO'LUK DEV PAKET
Sarı-kırmızılı yönetimin Hollandalı yıldız için Liverpool’daki maaşına yakın bir teklif hazırladığı kaydedildi.
Galatasaray’ın Van Dijk’a yıllık 11 milyon Euro'yu bulan bir maaş paketi hazırladığı öne sürüldü.
Yönetimin ayrıca oyuncuya, “Bonservisine ödeyeceğimiz rakamın bir kısmını sana verelim, transferi kamp öncesi bitirelim” mesajını ilettiği belirtildi.
DURSUN ÖZBEK BİZZAT DEVREDE
Transfer operasyonunda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in de bizzat aktif rol aldığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda yıldız oyuncuyu ikna etmek için yoğun çaba harcadığı aktarıldı.
Galatasaray yönetimi Van Dijk transferi için tüm şartları zorluyor.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME İDDİASI
Virgil van Dijk’ın transfer olması halinde yeni kulübünden 2+1 yıllık sözleşme talep ettiği de iddia ediliyor.
Tecrübeli stoperin geleceğiyle ilgili kararını sezon sonunda netleştirmesi bekleniyor.
LIVERPOOL PERFORMANSI
Bu sezon Liverpool formasıyla 54 maça çıkan Van Dijk, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Hollandalı savunmacının İngiliz deviyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.