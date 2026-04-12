Galatasaray'dan transfer hamlesi: Real Madrid'in genç yıldızı için devredeler

Galatasaray, savunmayı güçlendirmek için Real Madrid forması giyen İspanyol futbolcu Raul Asencio transferinde Napoli ve Everton ile yarışa girdi.

İbrahim Doğanoğlu
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, savunma hattında alternatifleri artırmak için harekete geçti.

Mevcut kadroda Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez’in yanına rekabeti yükseltecek bir stoper transferi hedefleniyor.

Kulüp, yalnızca kısa vadeli değil, geleceğe yatırım niteliği taşıyacak bir isim arayışında. Bu doğrultuda genç, gelişime açık ve potansiyeli yüksek oyuncular yakından takip ediliyor.

İspanya basınından Fichajes’in haberine göre; Galatasaray’ın listesinde Real Madrid’in genç savunmacısı Raul Asencio öne çıkıyor. Altyapıdan yetişen ve fizik gücünün yanı sıra geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çeken 23 yaşındaki stoper, sarı-kırmızılıların radarına girmiş durumda.

Asencio’ya yalnızca Galatasaray değil, Avrupa’dan başka kulüpler de ilgi gösteriyor.

Napoli ve Everton da Devrede

Transfer yarışında Napoli ve Everton’ın da genç oyuncu için devreye girdiği belirtiliyor. Bu durum süreci daha da rekabetçi hale getirebilir.

Real Madrid cephesinde ise farklı senaryolar masada. Sakatlık sonrası düzenli forma şansı bulması için kiralık gönderilmesi ihtimali öne çıkarken, geri satın alma opsiyonlu bir satış formülü de değerlendiriliyor.

Bu sezon Eflatun-beyazlı formayla 31 maça çıkan genç stoper, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 2031’e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri ise yaklaşık 25 milyon euro seviyesinde.

