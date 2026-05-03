Galatasaray'dan Trabzonspor'la gerilimi yükseltecek transfer hamlesi

MİDTJYLLAND İLE DİKKATLERİ ÇEKTİ

31 Aralık 2029’a kadar Danimarka ekibi Midtjylland ile sözleşmesi bulunan Aral Şimşir, bu sezon 21 lig maçında forma giydi. 1.342 dakika sahada kalan genç oyuncu, 8 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.