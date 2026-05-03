Yeniçağ Gazetesi
03 Mayıs 2026 Pazar
Galatasaray'dan Trabzonspor'la gerilimi yükseltecek transfer hamlesi

Galatasaray'dan Trabzonspor'la gerilimi yükseltecek transfer hamlesi

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Trabzonspor'un da ilgilendiği milli futbolcu için devreye girdi. İşte detayları...

İbrahim Doğanoğlu
Galatasaray, Napoli’den kiralanan Noa Lang’ın 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlarken kanat bölgesine de hamle yapacak.

ARAL ŞİMŞİR İÇİN DEVREDELER

Trabzonspor’un da uzun süredir ilgilendiği milli futbolcu Aral Şimşir için Galatasaray’ın temaslara başladığı ifade edildi.

MİDTJYLLAND İLE DİKKATLERİ ÇEKTİ

31 Aralık 2029’a kadar Danimarka ekibi Midtjylland ile sözleşmesi bulunan Aral Şimşir, bu sezon 21 lig maçında forma giydi. 1.342 dakika sahada kalan genç oyuncu, 8 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

Kulübünün oyuncu için en az 15 milyon euro bonservis beklentisi olduğu belirtilirken, Galatasaray’ın pazarlıklara başladığı aktarıldı.

TRABZONSPOR İLE TRANSFER REKABETİ

Galatasaray’ın Aral Şimşir hamlesi, Trabzonspor ile olan transfer rekabetini yeniden gündeme getirdi. Daha önce iki kulüp Renato Nhaga transferinde karşı karşıya gelmişti.

Uğurcan Çakır’ın olası transfer süreci ve geçmişte yaşanan gerginlikler nedeniyle iki kulüp arasındaki rekabetin sürdüğü ifade ediliyor.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın daha önce Galatasaray hakkında yaptığı sert açıklamalar da bu gerilimi artırmıştı.

