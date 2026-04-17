Yeniçağ Gazetesi
17 Nisan 2026 Cuma
Galatasaray'dan tarihi gelir rekoru: Localar doldu kasalar taştı

Galatasaray’dan tarihi gelir rekoru: Localar doldu kasalar taştı

Süper Lig’de şampiyonluk yarışına odaklanan Galatasaray’da gelirlerdeki artış dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, toplamda 3 milyar lirayı aşan rekor bir kazanca ulaştı.

Gül Devrim Koyun
Trendyol Süper Lig’de üst üste 4. şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray’da mali tabloda önemli bir yükseliş yaşandı.

Gelir kalemlerinde gösterdiği performansla sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da dikkat çeken sarı-kırmızılılar, stat gelirlerini artırmayı sürdürdü.

Son üç sezondaki şampiyonlukların yanı sıra bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde elde edilen sonuçlar, taraftar ilgisini artırdı. Kombine ve loca satışlarında ciddi bir talep oluştu.

Geçtiğimiz sezon loca, VIP ve kombine satışlarından 2,2 milyar lira gelir elde eden Galatasaray, 1 Haziran 2025 ile 28 Şubat 2026 tarihleri arasında bu rakamı 3 milyar 627 milyon liraya çıkardı.

Yüzde 41 ile 46 arasında yapılan fiyat artışlarına rağmen taraftarların büyük bölümü kombine yeniledi. RAMS Park’ta en yüksek fiyatlı 495 bin liralık VIP koltukların tamamı da alıcı buldu.

53 bin kapasiteli statta, localardaki koltuk sayısının artırılması planlanıyor.

Kulüp, bu düzenleme sayesinde yaklaşık 5 milyon euro ek gelir hedefliyor.

