Sarı-kırmızılı ekip, taraftarlarıyla bir araya geleceği açık antrenman etkinliği düzenliyor. Futbolseverler, takımı yakından izleme fırsatı bulacak.
ANTRENMAN RAMS PARK’TA YAPILACAK
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, açık antrenman yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta gerçekleştirilecek. Etkinlikte tribünlerin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
BİLETLER ÜCRETSİZ, BAŞVURULAR BU GECE BAŞLIYOR
Antrenmanı izlemek isteyen taraftarlar, biletlerini ücretsiz olarak temin edebilecek. Biletler:
GSPlus uygulaması
passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması, Aslanlı Yol gişeleri üzerinden alınabilecek.
BİLETLER SINIRLI SAYIDA
Bilet satışları bu gece saat 23.00 itibarıyla başlayacak. Yoğun talep nedeniyle kısa sürede tükenmesi beklenirken, taraftarların erken davranması öneriliyor.