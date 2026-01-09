Okan Buruk'un isteği doğrultusunda merkez hatta transfer yapmak gayesinde olan Galatasaray yönetimi, 21 yaşındaki Kevin Danois ismi için çalışmalara başladı.

Orta saha transferi için birçok isimle görüşen Galatasaray'da listeye eklenen son isim Kevin Danois oldu. Sarı-kırmızılılar, Fransa'nın Auxerre takımından 21 yaşındaki Fransız futbolcusuyla ilgileniyor.

Kevin Danois, TFF'nin belirlediği 2002 ve sonrası doğumlu yabancı futbolcu kuralına da uyuyor. Bu sebeple Galatasaray'ın isteği daha da arttı.

SEZON KARNESİ

Kevin Danois, bu sezon Auxerre formasıyla 17 resmi maça çıktı. Genç oyuncu çalışkanlığıyla ön plana çıkıyor.