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Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray, yeni sezon öncesi dış transferde yaptığı takviyelerin ardından iç transferde de önemli bir adım attı.

ENES EMRE BÜYÜK'LE YOLA DEVAM

Sarı-kırmızılı yönetim, altyapısından yetişen 20 yaşındaki kaleci Enes Emre Büyük'ün sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 30 Haziran 2028'e kadar uzattı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNDA YER ALDI

Teknik Direktör Okan Buruk'un bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil ettiği genç file bekçisi, kulübün gelecek planlamasında önemli isimlerden biri olarak görülüyor.

ALTYAPIDA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Galatasaray U19 Takımı formasıyla 26 maça çıkan Enes Emre Büyük, kalesinde 45 gol görürken 3 karşılaşmayı ise gol yemeden tamamladı. Sarı-kırmızılı yönetim, genç kaleciyle yeni sözleşme imzalayarak geleceğe yönelik yatırımını sürdürdü.