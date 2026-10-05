Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Galatasaray'dan Singo'nun yerine sağ bek operasyonu: Türkiye'ye gol atmıştı

Galatasaray'dan Singo'nun yerine sağ bek operasyonu: Türkiye'ye gol atmıştı

Galatasaray'da uzun süredir gündemde olan sağ bek bölgesi için yeni bir transfer planı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların, Wilfried Singo'nun takımdan ayrılması ihtimaline karşı Avrupa'da forma giyen genç bir oyuncuyu yakın takibe aldığı öne sürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi
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Galatasaray'dan Singo'nun yerine sağ bek operasyonu: Türkiye'ye gol atmıştı - Resim: 1

Galatasaray'da gelecek transfer dönemlerinin planlaması şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı yönetimin üzerinde durduğu bölgelerden birinin sağ bek olduğu belirtilirken bu doğrultuda dikkat çeken bir ismin takip edildiği iddia edildi.

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Galatasaray'dan Singo'nun yerine sağ bek operasyonu: Türkiye'ye gol atmıştı - Resim: 2

Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferinin ardından sağ bek bölgesinde kalıcı çözüm arayan Galatasaray'ın, mevcut kadro ve olası ayrılıklar üzerinden yeni bir yol haritası hazırladığı aktarıldı.

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Galatasaray'dan Singo'nun yerine sağ bek operasyonu: Türkiye'ye gol atmıştı - Resim: 3

SINGO'NUN GELECEĞİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Transfer planlamasında Wilfried Singo'nun durumunun önemli rol oynayacağı belirtildi.

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Galatasaray'dan Singo'nun yerine sağ bek operasyonu: Türkiye'ye gol atmıştı - Resim: 4

Sarı-kırmızılıların, Singo ile yolların ayrılması halinde sağ bek için önemli bir bütçe ayırmayı değerlendirdiği, ancak mevcut şartlarda transfer konusunda aceleci davranmayacağı öne sürüldü.

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Galatasaray'dan Singo'nun yerine sağ bek operasyonu: Türkiye'ye gol atmıştı - Resim: 5

Yönetimin hedefindeki oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle kulübünün taleplerini yakından takip edeceği ve ocak ya da yaz transfer döneminde şartların oluşmasını bekleyeceği ifade edildi.

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Galatasaray'dan Singo'nun yerine sağ bek operasyonu: Türkiye'ye gol atmıştı - Resim: 6

TÜRKİYE'YE GOL ATAN MICHAEL KAYODE GÜNDEMDE

Galatasaray'ın gündemine aldığı ismin Brentford forması giyen 22 yaşındaki İtalyan sağ bek Michael Kayode olduğu iddia edildi.

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Galatasaray'dan Singo'nun yerine sağ bek operasyonu: Türkiye'ye gol atmıştı - Resim: 7

Kayode, 28 Eylül'de oynanan Türkiye-İtalya UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında ilk kez İtalya A Milli Takımı formasını giymiş ve İtalya'nın 4-1 kazandığı mücadelede bir gol kaydetmişti. Genç futbolcu bir başka golün hazırlanmasında da önemli rol oynamıştı.

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Galatasaray'dan Singo'nun yerine sağ bek operasyonu: Türkiye'ye gol atmıştı - Resim: 8

Piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Kayode için Galatasaray'ın hemen resmi girişimde bulunmasının beklenmediği, Wilfried Singo'nun satılması halinde Brentford ile temas kurulacağı öne sürüldü.

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Galatasaray'dan Singo'nun yerine sağ bek operasyonu: Türkiye'ye gol atmıştı - Resim: 9

Sarı-kırmızılı yönetimin, transfer şartlarına göre ocak veya haziran döneminde Kayode için harekete geçebileceği iddia edildi.

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