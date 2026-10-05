Galatasaray'da gelecek transfer dönemlerinin planlaması şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı yönetimin üzerinde durduğu bölgelerden birinin sağ bek olduğu belirtilirken bu doğrultuda dikkat çeken bir ismin takip edildiği iddia edildi.
Galatasaray'dan Singo'nun yerine sağ bek operasyonu: Türkiye'ye gol atmıştı
Galatasaray'da uzun süredir gündemde olan sağ bek bölgesi için yeni bir transfer planı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların, Wilfried Singo'nun takımdan ayrılması ihtimaline karşı Avrupa'da forma giyen genç bir oyuncuyu yakın takibe aldığı öne sürüldü.Kaynak: Haber Merkezi
Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferinin ardından sağ bek bölgesinde kalıcı çözüm arayan Galatasaray'ın, mevcut kadro ve olası ayrılıklar üzerinden yeni bir yol haritası hazırladığı aktarıldı.
SINGO'NUN GELECEĞİ BELİRLEYİCİ OLACAK
Transfer planlamasında Wilfried Singo'nun durumunun önemli rol oynayacağı belirtildi.
Sarı-kırmızılıların, Singo ile yolların ayrılması halinde sağ bek için önemli bir bütçe ayırmayı değerlendirdiği, ancak mevcut şartlarda transfer konusunda aceleci davranmayacağı öne sürüldü.
Yönetimin hedefindeki oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle kulübünün taleplerini yakından takip edeceği ve ocak ya da yaz transfer döneminde şartların oluşmasını bekleyeceği ifade edildi.
TÜRKİYE'YE GOL ATAN MICHAEL KAYODE GÜNDEMDE
Galatasaray'ın gündemine aldığı ismin Brentford forması giyen 22 yaşındaki İtalyan sağ bek Michael Kayode olduğu iddia edildi.
Kayode, 28 Eylül'de oynanan Türkiye-İtalya UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında ilk kez İtalya A Milli Takımı formasını giymiş ve İtalya'nın 4-1 kazandığı mücadelede bir gol kaydetmişti. Genç futbolcu bir başka golün hazırlanmasında da önemli rol oynamıştı.
Piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Kayode için Galatasaray'ın hemen resmi girişimde bulunmasının beklenmediği, Wilfried Singo'nun satılması halinde Brentford ile temas kurulacağı öne sürüldü.
Sarı-kırmızılı yönetimin, transfer şartlarına göre ocak veya haziran döneminde Kayode için harekete geçebileceği iddia edildi.