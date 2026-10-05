Galatasaray'dan Singo'nun yerine sağ bek operasyonu: Türkiye'ye gol atmıştı

Kayode, 28 Eylül'de oynanan Türkiye-İtalya UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında ilk kez İtalya A Milli Takımı formasını giymiş ve İtalya'nın 4-1 kazandığı mücadelede bir gol kaydetmişti. Genç futbolcu bir başka golün hazırlanmasında da önemli rol oynamıştı.