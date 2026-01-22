Galatasaray Kulübü, Fildişi Sahilli savunmacısı Wilfried Singo'nun sağlık durumuyla ilgili çıkan spekülasyonlara son noktayı koydu. Kulüp Sağlık Heyeti Kurulu Başkanı Yener İnce'nin yaptığı net açıklama, sosyal medyada hızla yayılan iddiaları yalanlarken, oyuncunun sakatlık sürecine dair detaylar da gün yüzüne çıktı.

YILDIZ TRANSFERİN BEKLENMEDİK DÖNEMİ

Wilfried Singo, yaz transfer döneminde Fransız ekibi Monaco'dan yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a katılarak büyük ses getirmişti. Sağ bek pozisyonunda gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu, hızı, fiziksel gücü ve savunma yetenekleriyle kısa sürede takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelmişti. Ancak sezonun ilk haftalarında yaşadığı sakatlık, hem oyuncunun hem de kulübün planlarını altüst etti. Singo, kasım ayından bu yana sahalardan uzak kalırken, bu süreçte çeşitli spekülasyonlar gündemi meşgul etti.

SAKATLIK DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Kulüp doktoru Yener İnce, Singo'nun sakatlık durumu hakkında bilgiler paylaştı. İnce, oyuncunun ilk sakatlığının kas kaynaklı olduğunu, ikincisinin ise tendonla ilgili bir problem olduğunu belirtti. Bu iki sakatlığın birbiriyle bağlantılı olmadığını vurgulayan İnce, kronik sakatlık iddialarını kesin bir dille yalanladı. "Singo'nun sağlık durumu yerinde. Kronik sakatlık iddiaları tamamen asılsız" diyen İnce, oyuncunun antrenmanlara döndüğünü ancak maç oynaması için henüz erken olduğunu ifade etti. Sakatlığın üzerinden 52 gün geçtiğini kaydeden doktor, tendon sakatlığının yüksek risk taşıdığını ve aceleci davranılmaması gerektiğini söyledi.

SOSYAL MEDYA İDDİALARINA SERT YANIT

Sosyal medyada hızla yayılan "Galatasaray sağlık heyeti, Wilfried Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca oynayamayacağı teşhisini koydu" ifadeleri, kulüp tarafından gerçeği yansıtmadığı belirtilerek yalanlandı. Yener İnce, bu iddiaların tarafınca yapılmadığını ve asılsız olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Yener İnce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün sosyal medyada yer alan “Galatasaray sağlık heyeti, Wilfried Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu.” ifadeleri gerçeği yansıtmamakla birlikte tarafımca böyle bir açıklama olmamıştır." ifadelerini kullandı.