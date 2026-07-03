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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların, Midtjylland forması giyen Ousmane Diao'yu gündemine aldığı iddia edildi.

İKİ BÖLGEDE GÖREV YAPABİLİYOR

22 yaşındaki Senegalli futbolcu, stoperin yanı sıra ön libero (6 numara) pozisyonunda da görev yapabiliyor. Çok yönlü yapısı ve 2004 doğumlu olması nedeniyle Galatasaray yönetiminin dikkatini çektiği belirtildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 12 MİLYON EURO

Haberde, Danimarka temsilcisi Midtjylland'ın genç oyuncu için en az 12 milyon euro bonservis talep ettiği ifade edildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI

Ousmane Diao, geride kalan sezonda Midtjylland formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek savunmadaki başarısının yanı sıra hücum katkısıyla da dikkat çekti.