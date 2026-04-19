Süper Lig’de üst üste 4. şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray’da yeni sezon planlaması şimdiden başladı. Yaz döneminde kadroya bir sol stoper eklenmesi bekleniyor.
Galatasaray’dan savunmaya 7 milyon euro’luk hamle
Galatasaray’da tecrübeli savunmacı Abdülkerim Bardakcı, sezon sonunda sözleşmesinin son yılına girecek. Sol stoper arayışına giren sarı-kırmızılı ekip, Almanya’da belirlediği isim için 7 milyon euroluk teklif yaptı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Dört sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen 31 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı’nın sözleşmesinde sona yaklaşılırken, yönetim alternatif isimler üzerinde çalışıyor. Bu doğrultuda Borussia Dortmund forması giyen bir oyuncu gündeme geldi.
GALATASARAY’DAN BENSEBAINI HAMLESİ
Fransız basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Ramy Bensebaini için Borussia Dortmund kulübüne 7 milyon euro teklif etti. Ancak Alman temsilcisinin, daha önce de transfer listesine giren Cezayirli savunmacıyı bırakmak istemediği belirtildi.
DORTMUND KARARINI KORUYOR
Ara transfer dönemindeki ilgiye rağmen Borussia Dortmund’un oyuncu konusundaki tutumunu değiştirmediği ve Bensebaini’yi kadro planlamasının önemli bir parçası olarak gördüğü ifade edildi.
GÖRÜŞMELERDE İLERLEME YOK
Taraflar arasındaki temaslarda henüz somut bir gelişme sağlanamazken, Galatasaray cephesinde transfer ihtimalinin zayıfladığı kaydedildi. Buna rağmen yaz döneminde şartların değişebileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
BENSEBAINI’NİN PERFORMANSI
Bu sezon tüm kulvarlarda 31 karşılaşmada görev alan Ramy Bensebaini, toplam 2306 dakika sahada kaldı ve 6 gol, 2 asistlik katkı sağladı.