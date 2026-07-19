Galatasaray'ın orta saha transferinde uzun süredir gündeminde olan Real Madrid'in yıldız futbolcusu Eduardo Camavinga için dev teklifte bulunduğu iddia edildi.
Galatasaray'dan Real Madrid'e dev teklif: Transfer için tüm şartlar zorlandı
Sarı kırmızılı yönetim, Camavinga transferi için tüm şartlarını zorladı. Ancak Real Madrid'in 75 milyon euroluk beklentisi nedeniyle görüşmeler şimdilik askıya alındı.Furkan Çelik
SARI KIRMIZILI YÖNETİM ŞARTLARI ZORLADI
Jose Mouırinho yönetimindeki Real Madrid'de yeni sezonun kadro planlamasında yer almayan Camavinga'nın transferi her ne kadar zorlu olsa da sarı kırmızılı yönetim tüm şartları zorladı.
GALATASARAY'DAN 45 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Burhan Can Terzi'nin haberine göre; Galatasaray, 23 yaşındaki Fransız futbolcu için Real Madrid'e 45 milyon Euro'luk teklifte bulundu.
75 MİLYON EURO'LUK BONSERVİS TALEBİ
Ancak Real Madrid'in Camavinga'nın bonservisi için 75 milyon euro talep ettiği ve bunun üzerine ise Galatasaray'ın İspanyol kulübüne 45 milyon Euro'nun üzerine çıkamayacaklarını ilettiği aktarıldı.
Transfer görüşmeleri şimdilik askıya alındı.
REAL MADRID PERFORMANSI
2029 yılına kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunan Eduardo Camavinga, geride kalan sezonda 43 resmi maçta forma giyerek 2 gol ve 1 asist üretti.
2021 yılında Rennes'den 31 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Fransız orta saha, milli takım kariyerinde ise Fransa formasıyla çıktığı 29 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.
AVRUPA'NIN DEV KULÜPLERİ TAKİPTE
Real Madrid'de bugüne kadar 200'ün üzerinde maça çıkan Camavinga'nın durumunu Avrupa'nın önde kulüplerinin de yakından takip ettiği belirtiliyor.
ŞARTLAR DEĞİŞEBİLİR
Transferde pazarlıklar başlamadan sona ermiş olsa da Galatasaray'ın ilerleyen süreçte Real Madrid'in beklentilerini esnetme ihtimaline karşılık yeniden devreye girebileceği belirtiliyor.