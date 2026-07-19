Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Galatasaray'dan Real Madrid'e dev teklif: Transfer için tüm şartlar zorlandı

Galatasaray'dan Real Madrid'e dev teklif: Transfer için tüm şartlar zorlandı

Sarı kırmızılı yönetim, Camavinga transferi için tüm şartlarını zorladı. Ancak Real Madrid'in 75 milyon euroluk beklentisi nedeniyle görüşmeler şimdilik askıya alındı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Galatasaray'dan Real Madrid'e dev teklif: Transfer için tüm şartlar zorlandı - Resim: 1

Galatasaray'ın orta saha transferinde uzun süredir gündeminde olan Real Madrid'in yıldız futbolcusu Eduardo Camavinga için dev teklifte bulunduğu iddia edildi.

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Galatasaray'dan Real Madrid'e dev teklif: Transfer için tüm şartlar zorlandı - Resim: 2

SARI KIRMIZILI YÖNETİM ŞARTLARI ZORLADI

Jose Mouırinho yönetimindeki Real Madrid'de yeni sezonun kadro planlamasında yer almayan Camavinga'nın transferi her ne kadar zorlu olsa da sarı kırmızılı yönetim tüm şartları zorladı.

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Galatasaray'dan Real Madrid'e dev teklif: Transfer için tüm şartlar zorlandı - Resim: 3

GALATASARAY'DAN 45 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Burhan Can Terzi'nin haberine göre; Galatasaray, 23 yaşındaki Fransız futbolcu için Real Madrid'e 45 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

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Galatasaray'dan Real Madrid'e dev teklif: Transfer için tüm şartlar zorlandı - Resim: 4

75 MİLYON EURO'LUK BONSERVİS TALEBİ

Ancak Real Madrid'in Camavinga'nın bonservisi için 75 milyon euro talep ettiği ve bunun üzerine ise Galatasaray'ın İspanyol kulübüne 45 milyon Euro'nun üzerine çıkamayacaklarını ilettiği aktarıldı.

Transfer görüşmeleri şimdilik askıya alındı.

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Galatasaray'dan Real Madrid'e dev teklif: Transfer için tüm şartlar zorlandı - Resim: 5

REAL MADRID PERFORMANSI

2029 yılına kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunan Eduardo Camavinga, geride kalan sezonda 43 resmi maçta forma giyerek 2 gol ve 1 asist üretti.

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Galatasaray'dan Real Madrid'e dev teklif: Transfer için tüm şartlar zorlandı - Resim: 6

2021 yılında Rennes'den 31 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Fransız orta saha, milli takım kariyerinde ise Fransa formasıyla çıktığı 29 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.

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Galatasaray'dan Real Madrid'e dev teklif: Transfer için tüm şartlar zorlandı - Resim: 7

AVRUPA'NIN DEV KULÜPLERİ TAKİPTE

Real Madrid'de bugüne kadar 200'ün üzerinde maça çıkan Camavinga'nın durumunu Avrupa'nın önde kulüplerinin de yakından takip ettiği belirtiliyor.

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Galatasaray'dan Real Madrid'e dev teklif: Transfer için tüm şartlar zorlandı - Resim: 8

ŞARTLAR DEĞİŞEBİLİR

Transferde pazarlıklar başlamadan sona ermiş olsa da Galatasaray'ın ilerleyen süreçte Real Madrid'in beklentilerini esnetme ihtimaline karşılık yeniden devreye girebileceği belirtiliyor.

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