Galatasaray'dan Real Madrid'e dev teklif: Transfer için tüm şartlar zorlandı

75 MİLYON EURO'LUK BONSERVİS TALEBİ

Ancak Real Madrid'in Camavinga'nın bonservisi için 75 milyon euro talep ettiği ve bunun üzerine ise Galatasaray'ın İspanyol kulübüne 45 milyon Euro'nun üzerine çıkamayacaklarını ilettiği aktarıldı.

Transfer görüşmeleri şimdilik askıya alındı.