Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Karadağlı basketbolcu Nikola Ivanovic’i kadrosuna kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyun kurucunun sarı-kırmızılı formayı giyeceği duyuruldu. Açıklamada, “Başarılı oyuncuya sarı-kırmızılı forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz” ifadelerine yer verildi.

TECRÜBELİ KARİYER

Nikola Ivanovic kariyerinde Buducnost VOLI, Kızılyıldız, AEK Atina, Capo d'Orlando, Runa Basket ve son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Germani Brescia formalarını giydi.

İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Geçtiğimiz sezon İtalya Ligi’nde mücadele eden Ivanovic, 12.5 sayı ve 4.4 asist ortalamalarıyla oynayarak istikrarlı performans sergiledi.

Galatasaray, tecrübeli oyun kurucuyla birlikte yeni sezonda hem ligde hem Avrupa’da iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.