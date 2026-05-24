Polonya'da sahibi olduğu Gornik Zabrze kulübünde profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıklayan Alman yıldız Lukas Podolski'ye yönelik Galatasaray'dan teşekkür mesajı paylaşıldı.

GALATASARAY'DAN PODOLSKI MESAJI

Sarı kırmızılı kulüp eski oyuncusuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yeşil sahalara veda eden Lukas Podolski’ye sarı kırmızılı formayla verdiği katkı ve emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."