Galatasaray'da Victor Osimhen için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Sözcü'nün haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, yıldız golcüye yalnızca takımın önemli isimlerinden biri olma sorumluluğunu değil, kaptanlık görevini de vermeyi planlıyor.

Galatasaray'dan Osimhen'e çifte jest - Resim : 1

ÇİFTE GÖREV VERİLECEK

Haberde, Galatasaray'ın Victor Osimhen'e kaptanlık pazubandını teslim etmeye hazırlandığı ve Nijeryalı yıldıza 9 numaralı formanın da verileceği öne sürüldü.

TAKIMIN LİDERİ OLMASI BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılıların, hem saha içindeki performansı hem de liderlik özellikleri nedeniyle Osimhen'i takımın yeni yüzlerinden biri olarak konumlandırmayı hedeflediği belirtilirken, resmi kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.