Galatasaray'da Victor Osimhen için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Sözcü'nün haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, yıldız golcüye yalnızca takımın önemli isimlerinden biri olma sorumluluğunu değil, kaptanlık görevini de vermeyi planlıyor.
ÇİFTE GÖREV VERİLECEK
Haberde, Galatasaray'ın Victor Osimhen'e kaptanlık pazubandını teslim etmeye hazırlandığı ve Nijeryalı yıldıza 9 numaralı formanın da verileceği öne sürüldü.
TAKIMIN LİDERİ OLMASI BEKLENİYOR
Sarı-kırmızılıların, hem saha içindeki performansı hem de liderlik özellikleri nedeniyle Osimhen'i takımın yeni yüzlerinden biri olarak konumlandırmayı hedeflediği belirtilirken, resmi kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.