Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynanan rövanş maçında kolundan yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Victor Osimhen ile ilgili Galatasaray'dan yeni açıklama geldi.

GALATASARAY: 'OSIMHEN İSTANBUL'DA BAŞARILI OPERASYON GEÇİRDİ'

Galatasaray, Nijeryalı yıldızın İstanbul'da kulüp doktoru Yener İnce tarafından başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen oyuncumuz Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."