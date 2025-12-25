Orta saha transferi için rotayı Suudi Arabistan’a çeviren Galatasaray, Al Hilal’de forma giyen Ruben Neves’i gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar bu transferde Premier Lig ekipleriyle karşı karşıya geldi.

OKAN BURUK’A ÖNERİLDİ

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray’da, sorumlu yöneticilerin teknik direktör Okan Buruk’a Ruben Neves ismini sunduğu belirtildi.

AL HILAL ENGEL ÇIKARMIYOR

Sabah’ın haberine göre Al Hilal, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ruben Neves için bonservis konusunda Galatasaray'a zorluk çıkarmayacak. Bu durum, sarı-kırmızılılar adına süreci daha cazip hale getiriyor.

TEK SORUN MAAŞI

28 yaşındaki futbolcunun yıllık 18.2 milyon euro seviyesindeki maaşı, transferdeki en büyük engel olarak öne çıkıyor. Galatasaray yönetimi, bütçeyi zorlamaya hazır olsa da ilk teklifini daha makul bir seviyede tutmayı planlıyor.

PREMIER LİG DEVLERİ DEVREDE

Ruben Neves için başta Manchester United olmak üzere Premier Lig kulüplerinin de harekete geçtiği ifade ediliyor. Newcastle United ve Tottenham’ın da Portekizli futbolcu için teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor.

İNGİLTERE'DE YILDIZI PARLAMIŞTI

Daha önce Wolves forması giyen Ruben Neves, Premier Lig’deki performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Yıldız futbolcunun o dönemde kariyerine Suudi Arabistan’da devam etme kararı, futbol kamuoyunda sürpriz olarak değerlendirilmişti.

SEZON PERFORMANSI

2023 yazında Wolves’tan ayrılarak 50 milyon dolar bedelle Al Hilal’e transfer olan Ruben Neves, bu sezon Suudi ekibiyle 21 resmi maça çıktı. Portekizli orta saha 1829 dakika süre alırken 6 gol ve 3 asistle 9 gole katkı sağladı.