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Yeni sezon öncesi orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

Sarı-kırmızılıların, İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Ilaix Moriba ile ilgilendiği iddia edildi.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için 15 milyon euro teklif etti.

Sarı-kırmızılı yönetimin transfer sürecini yakından takip ettiği belirtilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği öne sürüldü.

BARCELONA ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Gine doğumlu olan Ilaix Moriba, küçük yaşlarda İspanya'ya taşındı.

Futbol kariyerine Espanyol altyapısında başlayan genç oyuncu, daha sonra Barcelona altyapısına transfer oldu.

AVRUPA'NIN DİKKAT ÇEKEN İSİMLERİNDEN BİRİ

Moriba, 2021 yılında Barcelona'dan Leipzig'e 16 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Alman ekibinde forma giydikten sonra Getafe ve Celta Vigo'da kiralık olarak görev yapan futbolcunun bonservisi, geçtiğimiz yaz 6 milyon euro karşılığında Celta Vigo tarafından alındı.

Galatasaray'ın, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına Moriba transferinde şartları zorlayabileceği belirtiliyor.