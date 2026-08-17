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Galatasaray, kanat transferi için geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Noa Lang'ı yeniden gündemine aldı.

Transfer döneminde şu ana kadar Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin özellikle kanat bölgesi için alternatif isimleri değerlendirdiği belirtildi.

NOA LANG YENİDEN GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Galatasaray'a gelen Noa Lang, yeniden Sarı-Kırmızılıların transfer listesinde öne çıktı.

Napoli forması giyen 27 yaşındaki Hollandalı futbolcu için bonservis formülü üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

Galatasaray'ın, daha önce takımı ve Süper Lig'i tanıma fırsatı bulan Lang'ın transferi için şartları zorlamaya hazır olduğu ifade edildi.

GALATASARAY'DAN 15 MİLYON EURO

Sarı-Kırmızılıların Noa Lang için 15 milyon Euro'luk teklif hazırladığı öğrenildi. Napoli'nin Hollandalı kanat oyuncusu için beklentisinin ise 20 milyon Euro olduğu gelen bilgiler arasında.

Pazarlıklarda iki kulübün rakamları arasında 5 milyon Euro'luk fark bulunuyor.

Galatasaray'ın transfer listesindeki diğer kanat adaylarında yaşanacak gelişmelere göre Noa Lang için görüşmelerini hızlandırabileceği ifade ediliyor.

NOA LANG GALATASARAY'I BEKLİYOR

Hollandalı futbolcunun geleceği konusunda Galatasaray'daki sürecin sonuçlanmasını beklediği ve sarı kırmızılı kulübe geri dönüş ihtimali netleşmeden başka bir takıma gitmek istemediği kaydedildi.

Noa Lang, 2025-26 sezonunun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçirdi. Sarı-Kırmızılı formayla 17 resmi karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.