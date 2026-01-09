Galatasaray, Fenerbahçe'nin Matteo Guendouzi transferine karşı orta saha transferi için Okan Buruk'un da çok istediği PSG'nin yıldız ismi Fabian Ruiz ismini gündemine aldı.

AS'ta yer alan habere göre; Galatasaray, PSG'ye Ruiz için kiralama teklifinde bulunduğu yazıldı. Öte yandan PSG ise teklifi kabul etmedi.

GALATASARAY TEKLİFİ YÜKSELTECEK

Orta sahaya flaş isim isteyen Galatasaray yönetimi Ruiz ismi için mutabık kaldı. Sarı-kırmızılı ekip teklifi yükseltecek.

PERFORMANSI

Bu sezon PSG forması ile 21 resmi maça çıkan tecrübeli İspanyol oyuncu, bu müsabakalarda 2 gol atıp 2 de asist yaptı.