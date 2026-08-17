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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre sarı-kırmızılılar, Olympique Lyon forması giyen Malick Fofana için girişimlere başladı. Galatasaray'ın genç yıldızın transfer şartlarını öğrenmek adına ilk temaslarını kurduğu belirtildi.

ROMA DA YARIŞTA

Haberde, Fofana ile ilgilenen kulüpler arasında Roma'nın da bulunduğu ifade edildi. Ancak Galatasaray'ın oyuncuya daha yüksek maaş teklif ettiği ve transfer yarışında önemli bir konumda olduğu öne sürüldü.

LYON'UN KARARI BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin, Olympique Lyon'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off sürecinin tamamlanmasını beklediği, ardından transferi sonuçlandırmak için resmi adımlarını hızlandıracağı kaydedildi.

AVRUPA'NIN YÜKSELEN YILDIZLARINDAN BİRİ

21 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu, hızı ve bire birdeki etkili performansıyla Avrupa'nın dikkat çeken genç isimleri arasında gösteriliyor. Lyon ile sözleşmesi devam eden Fofana'nın geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.