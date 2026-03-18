Yeniçağ Gazetesi
18 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Galatasaray'dan Liverpool maçına tarihi prim: Rakam dudak uçuklattı

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool deplasmanında tarihi bir maça çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da yönetim kesenin ağzını açtı. Çeyrek finale kalmaları halinde futbolculara dev prim ödemesi yapılacak

Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Galatasaray'dan Liverpool maçına tarihi prim: Rakam dudak uçuklattı - Resim: 1

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool FC deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılılar tarihi bir sınav verecek.

1 6
Galatasaray'dan Liverpool maçına tarihi prim: Rakam dudak uçuklattı - Resim: 2

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, İngiliz devine karşı tur bileti için sahaya çıkacak.

2 6
Galatasaray'dan Liverpool maçına tarihi prim: Rakam dudak uçuklattı - Resim: 3

Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu, kritik maç öncesi oyuncular için dikkat çeken bir karar aldı.

3 6
Galatasaray'dan Liverpool maçına tarihi prim: Rakam dudak uçuklattı - Resim: 4

Sarı-kırmızılılar, daha önce Juventus turunda 3 milyon Euro prim kazanmıştı. Bu maçta çıta daha da yukarı taşındı.

4 6
Galatasaray'dan Liverpool maçına tarihi prim: Rakam dudak uçuklattı - Resim: 5

Liverpool maçı öncesi Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmaları halinde oyunculara dev prim ödemesi yapılacağı açıklandı.

5 6
Galatasaray'dan Liverpool maçına tarihi prim: Rakam dudak uçuklattı - Resim: 6

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi, Liverpool eşleşmesi için 5 milyon Euro prim belirledi. Bu rakam kulüp tarihinin en yüksek primlerinden biri olarak öne çıkıyor.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro