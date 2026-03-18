Galatasaray'dan Liverpool maçına tarihi prim: Rakam dudak uçuklattı
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool deplasmanında tarihi bir maça çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da yönetim kesenin ağzını açtı. Çeyrek finale kalmaları halinde futbolculara dev prim ödemesi yapılacak
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, İngiliz devine karşı tur bileti için sahaya çıkacak.
Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu, kritik maç öncesi oyuncular için dikkat çeken bir karar aldı.
Sarı-kırmızılılar, daha önce Juventus turunda 3 milyon Euro prim kazanmıştı. Bu maçta çıta daha da yukarı taşındı.
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi, Liverpool eşleşmesi için 5 milyon Euro prim belirledi. Bu rakam kulüp tarihinin en yüksek primlerinden biri olarak öne çıkıyor.