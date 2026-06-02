Galatasaray Spor Kulübü, geniş kapsamlı faaliyetlerin yürütülmesi, kulübe ait taşınmazların değerlendirilmesi ve yeni şirketleşme adımları doğrultusunda hukuki işlemler ile tasarrufların gerçekleştirilebilmesi adına olağanüstü genel kurul toplantısı yapma kararı aldı.

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA İKİNCİ TOPLANTI 27 HAZİRAN'DA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, olağanüstü genel kurul toplantısı 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Bu ilk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda, bir sonraki toplantı 27 Haziran Cumartesi günü aynı yer ve saatte, çoğunluk aranmaksızın organize edilecek.

TAŞINMAZLAR VE GAYRİMENKUL PROJELERİ İÇİN YETKİ İSTENECEK

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, kongre üyelerinin karşısına önemli yetki talepleriyle çıkacak. Yönetim, kulübün mevcut gayrimenkul projeleri ile sahip olduğu taşınmazlar üzerinde gerekli hukuki işlemlerin ve tasarrufların yapılabilmesi adına genel kuruldan tam yetki isteyecek.

BASKETBOLDA DEV ADIM: ŞİRKETLEŞME VE NBA AVRUPA PLANI

Toplantının en dikkat çeken maddelerinden biri ise basketbol şubesinde yaşanacak yapısal dönüşüm olacak. Yönetim kurulu genel kurulda;

Galatasaray Basketbol Anonim Şirketi'nin kurulması,

Şartlarda tam mutabakat sağlanması halinde, yeni kurulacak bu şirketin NBA Avrupa organizasyonuna kalıcı lisans sahibi olarak katılımının planlanması,

Gerekli görülmesi durumunda, şirketin yönetim ve kontrolü kesin olarak kulüpte kalması kaydıyla, belirli bir kısım hissesinin yatırımcılara satılabilmesi,

konularında genel kurul üyelerinin onayını isteyecek.