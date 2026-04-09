Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray zirve yarışında puan farkını 4'e çıkararak liderlik koltuğunda rahat bir konuma geldi.

Bu hafta Kocaelispor'u evinde ağırlayacak Galatasaray'da maç öncesi kulübün genel sekreteri Eray Yazgan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

ERAY YAZGAN: 'KOCAELISPOR BENZER KARŞILIK GÖRECEKTİR'

Yaklaşan Kocaelispor maçına ilişikin HT Spor'a açıklamalarda bulunan Eray Yazgan, “Evimizde misafir ettiğimiz takım ve kulüp temsilcilerini her zaman Galatasaray adabına yakışır şekilde ağırlamaya özen gösteriyoruz. Ancak hemen tüm ilişkilerin olmazsa olmazı mütekabiliyettir. Dolayısıyla Kocaelispor deplasmanında taraftarımız, oyuncularımız, teknik heyetimiz ve idarecilerimiz nasıl muamele gördüyse bizden de benzer bir karşılık görecektir. Bu durum sadece Kocaelispor için değil, rekabet hâlinde olduğumuz tüm kulüpler için de geçerlidir.” diye konuştu.

OKAN BURUK DA KOCAELİSPOR MAÇINI HATIRLATMIŞTI

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Göztepe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada Kocaelispor maçına ilişkin, "Kocaelispor maçı çok önemli bir maç. İlk yarıda Kocaeli stadında bize yapılanları, başkanlarının bize yaptıklarını, kulübümüz için yaptığı açıklamaları unutmamak gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

GERGİN ATMOSFER BEKLENİYOR

Galatasaray cephesinden yapılan açıklamalar, Kocaelispor maçının beklenenden daha gergin bir atmosferde geçeceğinin sinyalleri olarak yorumlanıyor.