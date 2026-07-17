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Galatasaray, yeni sezon öncesi savunma hattına önemli bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, Juventus’un Brezilyalı stoperi Gleison Bremer için harekete geçtiği iddia edildi.

Dİ MARZİO DUYURDU

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun haberine göre Galatasaray, Bremer transferi için oyuncu cephesiyle ilk teması kurdu. Sarı-kırmızılıların, deneyimli savunmacıya yüksek maaş içeren bir teklif üzerinde nabız yokladığı belirtildi.

JUVENTUS İLE SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

29 yaşındaki Brezilyalı stoperin Juventus ile sözleşmesi devam ederken, transfer sürecine ilişkin kulüpler arasında resmi görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Bremer, son yıllarda Serie A’nın en dikkat çeken savunmacıları arasında gösterilirken, Galatasaray’ın savunmaya liderlik edecek bir isim arayışında olduğu ifade ediliyor.