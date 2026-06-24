Galatasaray'dan iki dünya yıldızı hamlesi: Taraftarı heyecanlandıran liste ortaya çıktı

Yeni sezon öncesi kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
Sarı-kırmızılıların gündeminde dünya futbolunun iki önemli yıldızı Kevin De Bruyne ve Marcus Rashford'un bulunduğu iddia edildi.
Yeni sezon öncesi kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
Sarı-kırmızılıların gündeminde dünya futbolunun iki önemli yıldızı Kevin De Bruyne ve Marcus Rashford'un bulunduğu iddia edildi.
De Bruyne için ilk temas
Dries Mertens'in ardından 10 numara pozisyonuna üst düzey bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın, Napoli forması giyen Kevin De Bruyne için girişimlere başladığı öne sürüldü.
İddialara göre sarı-kırmızılı yönetim, Belçikalı yıldızın temsilcileriyle ilk teması kurdu.
34 yaşındaki futbolcunun, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray seçeneğine sıcak baktığı belirtildi.
Gözler Napoli'de
Transferin önündeki en büyük engelin Napoli olduğu ifade ediliyor.
Galatasaray'ın, De Bruyne transferinde oyuncunun kulübüyle yapacağı görüşmelerin sonucunu beklediği ve uygun şartların oluşması halinde harekete geçeceği kaydedildi.
Rashford sürprizi
Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isim ise Marcus Rashford.
Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan İngiliz yıldız için sarı-kırmızılıların teklif yaptığı öne sürüldü.
Ayrılık ihtimali güçlendi
Barcelona'daki kiralık döneminin ardından geleceği yeniden gündeme gelen Rashford'un, Manchester United'dan ayrılmaya yakın olduğu iddia edildi.
Galatasaray yönetiminin, 28 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer fırsatını değerlendirmek istediği belirtildi.