Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Galatasaray'dan iki dünya yıldızı hamlesi: Taraftarı heyecanlandıran liste ortaya çıktı

Galatasaray'dan iki dünya yıldızı hamlesi: Taraftarı heyecanlandıran liste ortaya çıktı

Galatasaray'ın transfer gündeminde iki flaş isim yer alıyor. Sarı-kırmızılıların, Kevin De Bruyne ve Marcus Rashford için şartları zorladığı öne sürüldü.

Kaynak: Diğer
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Galatasaray'dan iki dünya yıldızı hamlesi: Taraftarı heyecanlandıran liste ortaya çıktı - Resim: 1

Yeni sezon öncesi kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

Sarı-kırmızılıların gündeminde dünya futbolunun iki önemli yıldızı Kevin De Bruyne ve Marcus Rashford'un bulunduğu iddia edildi.

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Galatasaray'dan iki dünya yıldızı hamlesi: Taraftarı heyecanlandıran liste ortaya çıktı - Resim: 2

De Bruyne için ilk temas
Dries Mertens'in ardından 10 numara pozisyonuna üst düzey bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın, Napoli forması giyen Kevin De Bruyne için girişimlere başladığı öne sürüldü.

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Galatasaray'dan iki dünya yıldızı hamlesi: Taraftarı heyecanlandıran liste ortaya çıktı - Resim: 3

İddialara göre sarı-kırmızılı yönetim, Belçikalı yıldızın temsilcileriyle ilk teması kurdu.

34 yaşındaki futbolcunun, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray seçeneğine sıcak baktığı belirtildi.

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Galatasaray'dan iki dünya yıldızı hamlesi: Taraftarı heyecanlandıran liste ortaya çıktı - Resim: 4

Gözler Napoli'de
Transferin önündeki en büyük engelin Napoli olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray'ın, De Bruyne transferinde oyuncunun kulübüyle yapacağı görüşmelerin sonucunu beklediği ve uygun şartların oluşması halinde harekete geçeceği kaydedildi.

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Galatasaray'dan iki dünya yıldızı hamlesi: Taraftarı heyecanlandıran liste ortaya çıktı - Resim: 5

Rashford sürprizi
Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isim ise Marcus Rashford.

Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan İngiliz yıldız için sarı-kırmızılıların teklif yaptığı öne sürüldü.

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Galatasaray'dan iki dünya yıldızı hamlesi: Taraftarı heyecanlandıran liste ortaya çıktı - Resim: 6

Ayrılık ihtimali güçlendi
Barcelona'daki kiralık döneminin ardından geleceği yeniden gündeme gelen Rashford'un, Manchester United'dan ayrılmaya yakın olduğu iddia edildi.

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Galatasaray'dan iki dünya yıldızı hamlesi: Taraftarı heyecanlandıran liste ortaya çıktı - Resim: 7

Galatasaray yönetiminin, 28 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer fırsatını değerlendirmek istediği belirtildi.

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