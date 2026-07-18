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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çıktığı ilk hazırlık maçında Eminevim Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 5-1 kazandı.

GERİYE DÜŞTÜ, ÇABUK TOPARLADI

Karşılaşmaya ev sahibi Ümraniyespor hızlı başladı ve 13. dakikada Mustafa Eser’in golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray ise 35. dakikada Ada Yüzgeç ile eşitliği sağladı. 42. dakikada Kazımcan Karataş’ın golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 2-1 üstün kapattı.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

İkinci devrede oyunun kontrolünü tamamen eline alan Galatasaray, 60. dakikada Can Armando Güner’in frikik golü ve 62. dakikada Berat Luş’un golüyle farkı açtı. 70. dakikada Arda Tagay’ın golüyle skor 5-1’e geldi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

GENÇLER SAHNE ALDI

Teknik ekip, karşılaşmada birçok genç oyuncuya şans verirken, özellikle Ada Yüzgeç attığı gol ve performansıyla dikkat çekti.

YENİ TRANSFER İLK KEZ OYNADI

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Lesley Ugochukwu, 63. dakikada oyuna girerek sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlık maçındaki bu farklı galibiyetle yeni sezon öncesi olumlu sinyaller verdi.