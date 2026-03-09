Türkiye’de spor kulüplerinin halka arz adımlarına bir yenisi daha eklendi. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, kulübün mağazacılık gelirlerinde Türkiye’nin lideri konumunda olduğunu belirterek, Galatasaray Mağazacılık AŞ’nin halka arz edilmesi planlarını da kamuoyuna duyurdu.

MAĞAZACILIK HALKA ARZ OLUYOR

Gelir artırıcı projeler kapsamında locadan sponsorluğa kadar pek çok alanda önemli adımlar atıldığını belirten Abdullah Kavukcu bu süreçte gelirlerde ciddi artış yaşandığına parmak bastı. Kavukçu, “Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda kulübümüz için önemli bir finansal adım attık. Bu sadece bugünü değil, geleceği de güvence altına alan bir adımdır” dedi.

Kavukcu, kulübün mağazacılık alanındaki büyüme planını şu şekilde aktardı:

"Mağazacılık alanında da önemli bir başarı yakaladık. Bugün Türkiye'de en çok satış yapan kulüp konumundayız. Bu başarıyı bir adım daha ileriye taşımak için mağazacılık tarafını halka açmayı planlıyoruz. Şu anda yaklaşık 600 milyon dolar değerine ulaşmış bir şirket yapısından bahsediyoruz. SPK onayının ardından gerekli süreçleri tamamlayarak halka arzı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Böylece Galatasaray'ın borsada işlem gören yeni bir şirketi daha olacak. Bizim hedefimiz Galatasaray'ı Avrupa'da kalıcı başarı elde eden kulüplerden biri haline getirmek."