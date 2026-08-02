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Transfer döneminde şu ana kadar kadrosunu yalnızca Burnley'den kiraladığı Lesley Ugochukwu ile güçlendiren Galatasaray, yeni takviyeler için çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekipte stoper, sol kanat, 10 numara ve santrfor bölgelerine transfer yapılması beklenirken, Başkan Dursun Özbek de transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Özbek, "Kadro planlamasını yaparken en iyi transferi en uygun şartlarda yapmak zorundayız. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

RODRİGO MORA SÜRPRİZİ

10 numara transferi için Bruno Fernandes, Jamal Musiala ve Phil Foden gibi isimlerle anılan Galatasaray'da sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

A Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Porto forması giyen Rodrigo Mora'yı yakından takip ediyor.

Haberde, Galatasaray'ın 10+4 yabancı kuralı kapsamında U23 kontenjanı için transfer etmeyi planladığı oyuncular arasında Rodrigo Mora'nın ilk sıralarda yer aldığı belirtildi.

MENAJERİ ÜZERİNDEN GİRİŞİM BAŞLADI

İddiaya göre 19 yaşındaki Portekizli yıldız, U23 kontenjanı için Galatasaray'ın en çok istediği isimlerden biri konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin transferi gerçekleştirebilmek adına oyuncunun menajeri aracılığıyla ilk temasları kurduğu öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Santrfor ve kanat bölgelerinde de görev yapabilen Rodrigo Mora, geride kalan sezonda Porto formasıyla 44 maçta 1.860 dakika süre aldı.

Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol atarken 2 de asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ 38 MİLYON EURO

Porto ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rodrigo Mora'nın güncel piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösteriliyor.