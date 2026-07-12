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Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündemine bu kez Belçikalı genç golcü Lucas Stassin’in geldiği iddia edildi.

LUCAS STASSİN GÜNDEMDE

TRT Spor’un aktardığı bilgiye göre Galatasaray, Saint-Étienne forması giyen 21 yaşındaki santrfor Lucas Stassin’i transfer listesine aldı. Yönetimin genç golcünün durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

HÜCUM HATTINA GENÇ TAKVİYE

Belçikalı futbolcu, santrfor bölgesindeki performansıyla dikkat çekerken, Galatasaray’ın yabancı forvet rotasyonunu güçlendirmek amacıyla alternatif isimler üzerinde çalıştığı ifade edildi.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Lucas Stassin, geride kalan sezonda Saint-Étienne formasıyla 35 maçta 11 gol ve 9 asist üreterek Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Genç oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.