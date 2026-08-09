Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürürken forvet hattı için yeni bir ismi gündemine aldı.

Galatasaray'dan forvet harekatı: Chelsea'nın golcüsü gündemde - Resim : 1

Sarı-kırmızılıların, Chelsea forması giyen Emmanuel Emegha'yı transfer listesine eklediği öğrenildi. Hücum hattını genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın oyuncunun durumu hakkında temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

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Transfer sürecinde kulüpler arasında yapılacak görüşmelerin ve Chelsea'nın oyuncuyla ilgili vereceği kararın belirleyici olması bekleniyor.

Genç forvetin geleceğiyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.