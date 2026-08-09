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Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürürken forvet hattı için yeni bir ismi gündemine aldı.

Sarı-kırmızılıların, Chelsea forması giyen Emmanuel Emegha'yı transfer listesine eklediği öğrenildi. Hücum hattını genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın oyuncunun durumu hakkında temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

Transfer sürecinde kulüpler arasında yapılacak görüşmelerin ve Chelsea'nın oyuncuyla ilgili vereceği kararın belirleyici olması bekleniyor.

Genç forvetin geleceğiyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.