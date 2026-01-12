Can Armando Güner’in transferi Türkiye’de duyulduktan sonra genç futbolcu, babası ve temsilcisiyle İstanbul’a davet edildi. Medyada çıkan haberler, 18 yaşındaki oyuncunun ailesi üzerinde etkili oldu.

Takımı Gladbach'ın da yaptığı açıklamalardan sonra Galatasaray cephesi transfer konusunda arada kaldı. Oyuncu cephesiyle de anlaşmazlıklar var.

GLADBACH AÇIKLADI

Mönchengladbach Sportif Direktörü Rouven Schöreder, “Güner’in İstanbul’a gitmesi biz şaşırttı çünkü bize herhangi bir teklif ulaşmadı. Son iki gün bizi şaşırttı çünkü hiçbir şey almadık. Bizden bir şey isteyen varsa tüm telefon numaralarımız sitemizde mevcut” diye konuştu.

GALATASARAY YÜKSEK MAAŞ VERMEK İSTEMİYOR

Galatasaray yönetimi, A takım için düşünülmeyen bir oyuncuya yüksek ücret ödemek istemedi. Yetkililer, “Galatasaray parayı sokakta bulmadı. Doğru harcamalar yapmak zorundayız. Ara transfer döneminde medyada adı geçen isimlerden en az iki oyuncuyla sözleşme imzalayacağız” ifadelerini kullandı.

TAKIMINA GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği ve anlaşma sağladığı Can Armando Güner, kulübünün baskısı ve oyuncuyu şikâyet etme ihtimali nedeniyle bugün Almanya’ya dönecek.