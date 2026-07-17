Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında önemli bir hamleye imza attı. Sarı-kırmızılılar, milli libero Ayça Aykaç Altıntaş’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

1+1 YILLIK İMZA

Kulüpten yapılan açıklamada, 1996 doğumlu libero ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Transferle birlikte Galatasaray, savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Profesyonel kariyerine VakıfBank altyapısında başlayan Ayça Aykaç, Yeşilyurt’ta kiralık olarak forma giydikten sonra yeniden sarı-siyahlı takıma döndü.

Başarılı oyuncu, VakıfBank kariyerinde;

3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası

5 CEV Şampiyonlar Ligi

7 Sultanlar Ligi

5 Kupa Voley

4 Şampiyonlar Kupası

olmak üzere toplam 24 şampiyonluk yaşadı.

Galatasaray, tecrübeli libero transferiyle yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa’da iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.