Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında önemli bir hamleye imza attı. Sarı-kırmızılılar, milli libero Ayça Aykaç Altıntaş’ı kadrosuna kattığını duyurdu.
1+1 YILLIK İMZA
Kulüpten yapılan açıklamada, 1996 doğumlu libero ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Transferle birlikte Galatasaray, savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor.
KARİYERİ KUPALARLA DOLU
Profesyonel kariyerine VakıfBank altyapısında başlayan Ayça Aykaç, Yeşilyurt’ta kiralık olarak forma giydikten sonra yeniden sarı-siyahlı takıma döndü.
Başarılı oyuncu, VakıfBank kariyerinde;
3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası
5 CEV Şampiyonlar Ligi
7 Sultanlar Ligi
5 Kupa Voley
4 Şampiyonlar Kupası
olmak üzere toplam 24 şampiyonluk yaşadı.
Galatasaray, tecrübeli libero transferiyle yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa’da iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.