Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi çalımı: Transferde Okan Buruk detayı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi’nin yeniden sarı lacivertli takıma dönebileceği konuşulurken Galatasaray’ın devreye girdiği öne sürüldü. Transferde Okan Buruk detayı dikkat çekti.

Transfer dönemine hızlı girmeye hazırlanan Galatasaray’da sürpriz bir golcü hamlesi gündeme geldi.

Sarı kırmızılıların, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi için girişimlere başladığı iddia edildi.

FENERBAHÇE İSTEMİŞTİ

Ara transfer döneminde Fenerbahçe Vedat Muriqi için transfer girişimlerinde bulunmuştu.

Ancak Kosovalı golcünün geri dönüş ihtmali Mallorca'ya takılmıştı.

Muriqi konuyla ilgili "Ocak ayında Fenerbahçe'ye gitme ihtimalim vardı ama kulübüm gitmememe izin vermedi" açıklamasını yapmıştı.

Yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Vedat Muriqi konusunda yeniden hareketlilik yaşanmaya başladı.

OKAN BURUK DEVREYE GİRDİ

Gazeteci Burhan Can Terzi’nin haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eski öğrencisi Vedat Muriqi’yi takımında görmek istiyor.

İkilinin Çaykur Rizespor döneminde birlikte başarılı bir süreç geçirdiği ve Okan Buruk’un transfer için özel istekte bulunduğu aktarıldı.

Tarafların kısa süre önce görüşme yaptığı da iddialar arasında yer aldı.

LA LIGA’DA FIRTINA GİBİ ESTİ

Mallorca formasıyla başarılı bir sezon geçiren Kosovalı golcü, Avrupa’da dikkat çeken isimlerden biri oldu.

32 yaşındaki futbolcu, LaLiga’da attığı 22 golle gol krallığı yarışında Kylian Mbappe’nin ardından ikinci sıraya yerleşti.

AYRILIK İHTİMALİ ARTTI

Mallorca’nın küme düşme hattında yer alması nedeniyle Vedat Muriqi’nin sezon sonunda ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor.

