Süper Lig’de üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasına hız verdi.

Sarı-kırmızılıların hücum hattını güçlendirmek için Christos Tzolis ismini öncelikli hedef olarak gündemine aldığı iddia edildi.

GALATASARAY TZOLIS'İ TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Yunanistan basınından Nova Sports’un haberine göre Galatasaray, Club Brugge forması giyen Christos Tzolis’i transfer listesine aldı. 24 yaşındaki futbolcunun özellikle bu sezon ortaya koyduğu performansın sarı-kırmızılı yönetimin dikkatini çektiği aktarıldı.

ÇOK YÖNLÜ YAPISI OKAN BURUK'U ETKİLEDİ

Teknik heyetin sağ kanat, sol kanat ve forvet olarak görev yapabilen Yunan oyuncunun hücumdaki çok yönlü yapısını önemli bir avantaj olarak gördüğü belirtildi.

CLUB BRUGGE 40 MİLYON EURO BEKLİYOR

Bu sezon Club Brugge formasıyla 49 resmi maça çıkan Tzolis, 19 gol ve 24 asistlik katkı sağladı. Haberde Belçika temsilcisi Club Brugge’un Tzolis için 35 ila 40 milyon Euro arasında bonservis beklentisi olduğu öne sürüldü.