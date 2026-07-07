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Galatasaray, yeni sezon öncesi orta saha transferinde ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor.

HEDEFTE CARLOS BALEBA VAR

Sarı-kırmızılıların, Premier Lig ekibi Brighton’da forma giyen 22 yaşındaki Kamerunlu ön libero Carlos Baleba’yı transfer listesine aldığı belirtildi.

REKOR TEKLİF HAZIRLIĞI

İddiaya göre Galatasaray yönetimi, genç futbolcuyu kadrosuna katabilmek için kulüp tarihinin en yüksek bonservislerinden biri olabilecek bir teklif hazırlıyor.

BRİGHTON’IN KARARI BEKLENİYOR

Baleba’nın transferi için gözler Brighton cephesine çevrilirken, İngiliz ekibinin gelecek teklife vereceği yanıt merakla bekleniyor.