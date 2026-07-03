Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 7 Temmuz’da top başı yapmaya hazırlanan Galatasaray, değişen yabancı kuralını da dikkate alarak yerli rotasyonunu elit seviyeye çıkarmak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ve kurmayları, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla takımda görmek istediği Can Uzun transferi için kulüp tarihinin en büyük mali operasyonlarından birini başlattı.

ALMANYA'DA PAZARLIKLAR BAŞLADI: FRANKFURT RAKAM DÜŞÜRDÜ

Nevzat Dindar’ın haberine göre; Galatasaray’ın 40 milyon euroluk ilk teklifinin ardından Alman kulübüyle pazarlık masası kuruldu. Sözleşmesinde 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Eintracht Frankfurt, bu fiyattaki katı tutumunu esnetti. Alman ekibinin, yürütülen sıcak temaslar sonrasında transfer için 50 milyon euro seviyesine ikna olabileceğini sarı-kırmızılı yönetime ilettiği öğrenildi.

DEVLER PEŞİNDE AMA CAN UZUN'UN TERCİHİ ASLAN OLABİLİR

Genç yıldızın transferi sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da yakından takip ediliyor. İtalya Serie A'nın köklü kulüpleri Milan ve Napoli'nin de kadrosuna katmak istediği 19 yaşındaki milli futbolcunun geleceğiyle ilgili kararı transferde kilit rol oynayacak. Can Uzun'un Galatasaray forması giymeye ve Okan Buruk'un sistemine dahil olmaya sıcak bakması, sarı-kırmızılıların bu dev yarışta elini oldukça güçlendiriyor.

DEĞERİ 45 MİLYON EURO: GEÇEN SEZONA DAMGA VURDU

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen ve Avrupa futbolunun en parlak yetenekleri arasında kabul edilen Can Uzun, geçen sezon sergilediği istatistiklerle dikkatleri üzerine çekti. Eintracht Frankfurt formasıyla çıktığı 28 resmi müsabakada 10 gol ve 6 asist üreten genç oyuncu, skora sunduğu 16 gollük katkıyla takımının hücum hattındaki en üretken isimlerinden biri olmayı başardı.