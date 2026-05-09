GALATASARAY’DA ŞAMPİYONLUK YAKIN, HAZIRLIKLAR DÜNYA ÇAPINDA

Süper Lig’in zirvesinde yer alan ve 26. şampiyonluk kupasına sadece bir adım uzaklıkta olan Galatasaray, kutlama hazırlıklarında sınır tanımıyor. Bu akşam RAMS Park’ta Antalyaspor karşısına "matematiksel kesinlik" parolasıyla çıkacak olan sarı-kırmızılılar, galibiyet halinde ilan edilecek şampiyonluğu dünya tarihine geçecek bir organizasyonla taçlandırmayı planlıyor.

GECENİN YILDIZI DUA LİPA: 4 ŞARKI İÇİN 2 MİLYON DOLAR

Görkemli kupa töreni için çıtayı en üste koyan Galatasaray yönetiminin, dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Dua Lipa’yı İstanbul’a getirmek için harekete geçtiği öne sürüldü. Ortaya çıkan kulis bilgilerine göre yönetim, yıldız sanatçıya RAMS Park’ta seslendireceği 4 şarkılık mini konser için 2 milyon dolarlık rekor bir teklif sundu.

GÖRÜŞMELER OLUMLU: TARAFTAR HEYECANLA BEKLİYOR

Yakup Çınar'ın haberine göre İngiliz sanatçının bu dev teklife oldukça sıcak baktığı ve taraflar arasındaki pazarlıkların imza aşamasına yaklaştığı belirtiliyor. Eğer anlaşma resmiyete dökülürse, sarı-kırmızılı taraftarlar 26. şampiyonluk kupasının kalktığı gece, dünyanın en popüler isimlerinden birinin canlı performansına tanıklık ederek tarihi bir ana şahitlik edecek.

KADER MAÇI BU AKŞAM RAMS PARK'TA

Tüm bu hazırlıkların gerçeğe dönüşmesi için gözler bu akşam oynanacak Antalyaspor mücadelesine çevrildi. Galatasaray, taraftarı önünde galip gelmesi durumunda ligin bitimine haftalar kala şampiyonluğunu ilan edecek ve tüm dünyanın konuşacağı o büyük kutlama için düğmeye basılacak