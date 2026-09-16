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Galatasaray'ın daha önce Roma ve Hellas Verona'ya kiraladığı Victor Nelsson, yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırarak ülkesine döndü.

Galatasaray ile sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilen Danimarkalı savunmacı, 2 Eylül'de Nordsjaelland'a transfer olarak 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

27 yaşındaki futbolcu, ülkesine dönme kararında ailesinin ve özellikle kızının durumunun belirleyici olduğunu açıkladı.

'KIZIMIN BANA İHTİYACI VAR'

TV2 kanalında yayınlanan "Total Futbol" programına katılan Victor Nelsson'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kızımın da kendine has bazı zorlukları ve ihtiyaçları var. Artık eve dönüp onun yanında olmam gereken bir zamandaydım. Onun da bana ihtiyacı var. Doğal olarak, Nordsjaelland'a transferimde bu durum büyük bir rol oynadı"

GALATASARAY'DAN BONSERVİSSİZ AYRILDI

Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Nelsson, sarı-kırmızılı kulüpteki son döneminde iki kez Serie A'nın yolunu tuttu. Danimarkalı stoper önce Roma'ya, ardından Hellas Verona'ya kiralandı.

Yaz transfer döneminde Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Nelsson, böylece sarı-kırmızılılara bonservis bedeli kazandırmadan Nordsjaelland'a döndü.

MİLLİ TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Kariyerine ülkesinde devam etme kararı alan Victor Nelsson için bir başka gelişme de Danimarka Milli Takımı'nda yaşandı.

Tecrübeli savunmacı, Nordsjaelland'a transferinin ardından yeniden Danimarka Milli Takımı kadrosuna davet edildi.