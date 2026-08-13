Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Galatasaray forması giyen genç sol bek Umut Erdem'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Yeşil-mavili kulüp, 22 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
KULÜPTEN 'HOŞ GELDİN' MESAJI
Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray'dan transfer edilen Umut Erdem, kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Genç milli takımlarda da forma şansı bulan yeni transferimiz, geçtiğimiz sezon oynadığı Manisa Futbol Kulübü'nde 30 maça çıkmıştı. Yeni transferimiz Umut Erdem'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."
TRANSFERİN MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Eski Açık'ın haberine göre Galatasaray, transfer karşılığında 5 milyon TL bonservis bedeli alacak.
Sarı-kırmızılı kulübün ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 30 pay elde edeceği öne sürüldü.
GEÇEN SEZON MANİSA FK'DA FORMA GİYDİ
Geride kalan sezonu Manisa FK'da kiralık olarak geçiren Umut Erdem, toplam 30 karşılaşmada görev yaptı.
Genç sol bek bu süreçte 2.232 dakika sahada kalırken, sezonu 2 sarı kartla tamamladı.
GALATASARAY ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Galatasaray A Takımı'nda düzenli forma şansı bulamayan Umut Erdem, sarı-kırmızılı kulübün U19 takımında ise 52 maça çıktı.
22 yaşındaki futbolcu altyapı kariyerinde 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.