Galatasaray, yeni dönemde devam etmeyeceği 27 yaşındaki futbolcu Berkan Kutlu için veda mesajı yayımladı.

“YOLUN AÇIK OLSUN”

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar ve yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun."

GALATASARAY PERFORMANSI

Tecrübeli orta saha oyuncusu Galatasaray ile 159 resmi maça çıktı, 3 gol atarken 8 de asist yaptı.

RESMİ İMZALAR ATILACAK

Devre arasında arka arkaya transferler yapan Konyaspor, boşa düşen Berkan Kutlu ile de yakın zamanda resmi sözleşme imzalayacak.