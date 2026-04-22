Şampiyonluk yarışında kritik derbiye odaklanan Galatasaray’da, yönetim ise uzun vadeli yatırımlarla özellikle amatör branşlarda kulübü ileri taşımayı amaçlıyor.

Stadını Mecidiyeköy’den Seyrantepe’ye taşıyan kulüp, şimdi de Aslantepe bölgesinde tüm amatör branşları bir araya getirecek kapsamlı bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Başkan Dursun Özbek ve ekibi, kulübün Riva ve Florya projelerinde süreci hızlandırırken Aslantepe yatırımı için de yarın temel atma töreni düzenleyecek.

400 MİLYON DOLARLIK DÜŞLER VADİSİ

Riva’daki Düşler Vadisi projesinin ilk etabından 170 milyon dolar gelir sağlayan sarı-kırmızılılar, ikinci etap yatırımını kendi kaynaklarıyla üstlenme kararı aldı. Bu aşamadan ise 230 milyon dolar kazanç bekleniyor. Toplam hedef 400 milyon dolar olarak belirlendi.

FLORYA’DA ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Metin Oktay Tesisleri ve çevresini kapsayan proje, takımın Kemerburgaz’a taşınmasının ardından ivme kazandı. Yaklaşık 140-150 dönümlük alan için gelir paylaşımı modeli uygulanacak. Buradan 500 milyon dolar gelir öngörülüyor.

ASLANTEPE’DE TEMEL ATILIYOR

Kulübün yeni yatırım planı Aslantepe Vadisi olacak. Yaklaşık 200 milyon dolarlık bütçeyle hayata geçirilecek projede 165 bin metrekarelik alan inşa edilecek.

Komplekste 13 bin kişilik ve 100 locaya sahip basketbol salonu, 600 kişilik antrenman sahası, 3 bin 500 kişilik voleybol salonu, bin kişilik judo ve çok amaçlı salon, kapalı yüzme havuzu, 90 odalı kamp merkezi, bin 500 araç kapasiteli otopark ile 300 ila 800 kişilik performans salonu yer alacak. Temel atma töreni yarın yapılacak.

ADA YENİDEN HAYATA GEÇİRİLİYOR

Yönetim, Galatasaray Adası’nı yeniden kullanıma açtı. İşletmeciyle yaşanan anlaşmazlık sonrası 2017’de yıkılan tesisin ruhsat ve tapu sorunları giderildi.

Faaliyete geçen bölümlerin yanı sıra diğer alanlarda da yenileme çalışmaları sürerken buradan kulübe ek gelir sağlanması planlanıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 2011 yılında Mecidiyeköy’deki Ali Sami Yen Stadı’na veda ederek 54 bin kişilik yeni stadına taşınmıştı.