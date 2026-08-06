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Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray Spor Kulübü, kamuoyuna yaptığı açıklamayla son 10 gün içinde kulübü, yöneticileri, sporcuları ve taraftarlarını hedef alan, nefret söylemi içerdiği değerlendirilen paylaşımlar nedeniyle 8 sosyal medya hesabı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

SUÇ DUYURUSUNDA YER ALAN HESAPLAR AÇIKLANDI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre suç duyurusunda bulunulan hesaplar arasında X platformunda @Nuribey45, @Ahmetercanlar, @gulesceguven, @HulusiBelgu, @ahmetcakar1, @mutluhan_suner ve @ramilhesenovfb, Instagram'da ise @ondersusoglu yer aldı.

"BUNUN DIŞINDA BAŞKA BAŞVURU YOK"

Galatasaray, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yaptığı açıklamada, son 10 gün içerisinde kulüp tarafından yapılan suç duyurularının yalnızca belirtilen kişi ve hesaplarla sınırlı olduğunu vurguladı. Kulüp, bunun dışında herhangi bir kişi veya hesap hakkında yapılmış başka bir suç duyurusunun bulunmadığını belirtti.

HUKUKİ SÜREÇLER SÜRECEK

Sarı-kırmızılı kulüp, kurumsal itibarını, mensuplarını ve taraftarlarını hedef alan hukuka aykırı fiillere karşı bundan sonraki süreçte de gerekli tüm hukuki girişimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.