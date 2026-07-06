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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha transferinde önemli bir adım attı.

Sabah gazetesinin haberine göre sarı-kırmızılılar, Burnley’de forma giyen 22 yaşındaki Lesley Ugochukwu’yu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

TEKLİF 30 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Haberde, Galatasaray yönetiminin genç orta saha oyuncusu için teklifini 30 milyon euroya kadar yükselttiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların yaptığı teklifin ardından gözler Burnley yönetimine çevrildi.

BURNLEY’NİN CEVABI BEKLENİYOR

İngiliz kulübünün Galatasaray’ın teklifini değerlendirdiği ve kısa süre içerisinde kararını iletmesinin beklendiği aktarıldı. Taraflar arasında olumlu bir gelişme yaşanması halinde transfer görüşmelerinin resmiyet kazanabileceği ifade edildi.

GENÇ YAŞINA RAĞMEN DİKKAT ÇEKİYOR

22 yaşındaki Lesley Ugochukwu, fizik gücü, top kazanma becerisi ve iki yönlü oyunuyla Avrupa’nın gelecek vadeden orta saha oyuncuları arasında gösteriliyor. Galatasaray teknik heyetinin de oyuncuyu uzun süredir takip ettiği iddia edildi.