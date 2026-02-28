Puma, Galatasaray’ın 1980-1981 sezonundan esinlenen özel forma koleksiyonunu modern dokunuşlarla yeniden tasarladı.

“Sen Sarıyla Kırmızı” sloganıyla hazırlanan koleksiyon, dönemin özgün tasarım çizgilerini koruyarak iki ana renkte ve uzun kollu olarak tasarlandı.

Sarı zemin üzerine kırmızı çizgiler ve kırmızı zemin üzerindeki sarı detaylar, kulübün klasik estetiğine sadık bir şekilde işlendi.

En dikkat çekici detay ise 5 yıldızlı arma. Galatasaray, bu özel seriyle sahaya ilk kez 5 yıldızın yan yana yer aldığı tasarımla çıkacak.

Koleksiyon yalnızca formalardan ibaret değil. 1980-1981 sezonunda takımın başında bulunan ve kazandığı şampiyonluklarla kulüp tarihine adını yazdıran teknik direktör Brian Birch’ün saha kenarında giydiği ceket de özel olarak yeniden üretildi.