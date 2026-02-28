Puma, Galatasaray’ın 1980-1981 sezonundan esinlenen özel forma koleksiyonunu modern dokunuşlarla yeniden tasarladı.

Galatasaray’dan 1980-1981 ilhamlı özel forma serisi - Resim : 1

“Sen Sarıyla Kırmızı” sloganıyla hazırlanan koleksiyon, dönemin özgün tasarım çizgilerini koruyarak iki ana renkte ve uzun kollu olarak tasarlandı.

Galatasaray’dan 1980-1981 ilhamlı özel forma serisi - Resim : 2

Sarı zemin üzerine kırmızı çizgiler ve kırmızı zemin üzerindeki sarı detaylar, kulübün klasik estetiğine sadık bir şekilde işlendi.

Galatasaray’dan 1980-1981 ilhamlı özel forma serisi - Resim : 3

En dikkat çekici detay ise 5 yıldızlı arma. Galatasaray, bu özel seriyle sahaya ilk kez 5 yıldızın yan yana yer aldığı tasarımla çıkacak.

Koleksiyon yalnızca formalardan ibaret değil. 1980-1981 sezonunda takımın başında bulunan ve kazandığı şampiyonluklarla kulüp tarihine adını yazdıran teknik direktör Brian Birch’ün saha kenarında giydiği ceket de özel olarak yeniden üretildi.

Yapay zeka Galatasaray-Alanyaspor maçının skorunu tahmin ettiYapay zeka Galatasaray-Alanyaspor maçının skorunu tahmin ettiSpor