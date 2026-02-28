Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray Alanyaspor'u konuk ediyor.

YUNUS AKGÜN AĞRILARI NEDENİYLE KADRODA YER ALMADI

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli olurken Galatasaray'da milli yıldız Yunus Akgün kadroda yer almadı.

Yunus Akgün'ün ağrıları nedeniyle dinlendirilmesi amacıyla maç kadrosuna alınmadığı ve durumunun da çok ciddi olmadığı belirtildi.

Okan Buruk, hafta içi Juventus deplasmanında da Yunus Akgün'ü ağrıları nedeniyle kullanamamıştı.

BU SEZON 15 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon sarı kırmızılı formayla 31 maça çıkan Yunus Akgün 8 gol, 7 asistlik performansıyla toplam 15 gole doğrudan katkı sağladı.