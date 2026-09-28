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Çocukluk hayalini kurduğu Galatasaray formasına geçtiğimiz sezon kavuşan İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı kulüpte zorlu bir dönemden geçiyor. Saha içindeki az süreleri, performansına yönelik eleştiriler ve saha dışı baskılarla çalkalanan tecrübeli yıldız için Florya'da ayrılık çanları çalmaya başladı.

HUZURSUZLUĞUN ARKASINDA ÜÇ ANA SEBEP VAR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; 35 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı kulüpte mutlu olmamasının arkasında birkaç kritik etken yatıyor. Bu sezon formaya uzak kalan İlkay, sahada yeterince süre alamamaktan şikayetçi.

Bu sezon sadece 2 maçta toplam 11 dakika (Sporting karşısında 5, Çorum FK mücadelesinde 6 dakika) şans bulabilen tecrübeli orta saha, aynı zamanda sergilenen performans nedeniyle eleştirilerin hedefi haline geldi. Yıldız futbolcuyu rahatsız eden bir diğer husus ise eşinin sosyal medyada maruz kaldığı olumsuz tavırlar ve bu eleştirilere yanıt vermek zorunda kalması oldu.

YÖNETİMİN TAVRI GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK

Galatasaray ile sözleşmesinin son yılına giren ve henüz futbolu bırakmayı düşünmeyen İlkay Gündoğan, ne kendisinin ne de gönül verdiği kulübünün zarar görmesini istiyor. Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan kulüplerinden gelen astronomik iki teklifi, önceliği para olmadığı gerekçesiyle geri çeviren tecrübeli oyuncu, yaşanan son olayların ardından ocak ayında durum değerlendirmesi yapma kararı aldı.

Suudi ekiplerinin ilgisi devam ederken; yönetimin ayrılık yönünde bir karar alması halinde İlkay Gündoğan'ın ocak ayında gelecek teklifleri masaya yatıracağı ve Körfez temsilcilerinden gelecek önerileri yeniden değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Transferdeki nihai kararda sarı-kırmızılı yönetimin takınacağı tutum belirleyici rol oynayacak.