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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov için önemli bir adım attı.

İddiaya göre sarı-kırmızılılar, Rus kulübüne bonuslar hariç 25 milyon euro değerinde resmi teklif sundu. Bonus maddeleriyle birlikte teklifin toplam bedelinin 28 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtildi.

BATRAKOV İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Habere göre Galatasaray, 20 yaşındaki Aleksey Batrakov ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Transferin gerçekleşmesi halinde genç orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılı ekiple 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Batrakov'un yıllık maaşının ise 3,5 ila 4 milyon euro seviyesinde olacağı öne sürüldü.

GÖZLER LOKOMOTİV MOSKOVA'DA

Galatasaray'ın teklifini Rus kulübüne iletmesinin ardından transferde gözler Lokomotiv Moskova yönetimine çevrildi. Sarı-kırmızılılar, transferi sonuçlandırabilmek için Rus ekibinden gelecek cevabı bekliyor.

KRİTİK ZİRVE YAPILACAK

Transferin geleceği açısından Rusya'da kritik bir görüşme gerçekleştirilecek. İddiaya göre Rusya Demiryolları Başkanı Oleg Belozerov, cumartesi günü Lokomotiv Moskova'nın Bakovka tesislerinde kulübün genel müdürü Vladimir Rotenberg ile bir araya gelerek Batrakov transferini değerlendirecek.

Bu toplantının ardından Lokomotiv Moskova'nın Galatasaray'ın teklifine son şeklini vermesi bekleniyor.

TRANSFER İÇİN BÜYÜK FEDAKARLIK

Rus gazeteci Ivan Karpov'un haberine göre Aleksey Batrakov, Galatasaray'a transfer olabilmek için önemli bir maddi fedakarlık yaptı.

Haberde, genç futbolcunun sözleşmesinde yer alan ve transferden milyonlarca euro gelir elde etmesini sağlayacak paydan vazgeçtiği öne sürüldü. Batrakov ile menajerlerinin, transferin gerçekleşmesi adına yaklaşık 3,5 milyon euroluk haktan feragat ettiği iddia edildi. Bu gelişme, oyuncunun Galatasaray'a transfer olma isteğinin en önemli göstergelerinden biri olarak değerlendirildi.